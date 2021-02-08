Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitlemek isteyen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birinde son 8 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar'ın sol beki Fabrice N'Sakala, maçın 15. dakikasında Konyalı Shengelia'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Sadece 6 dakika sonra 30 yaşındaki savunmacı, topa hamle yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Yeşil-Beyazlı ekipten Jevtovic'in ayağına basan N'Sakala, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Yalçın çok kızdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu gelişmenin sonrasında öğrencisine çok kızdı. Yalçın, N'Sakala'nın kırmızı nedeniyle bu bölgeye orta sahada görev yapan Necip Uysal'ı çekmek zorunda kaldı. Mücadelenin de büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Kara Kartal, her şeye rağmen Konyaspor karşılaşmasının son anlarında galibiyete ulaşmayı başardı.

Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, N'Sakala'nın maçın başında kırmızı kart görmesi nedeniyle oyuncusuna, "Daha dakika kaç? Ne yapıyorsun!" diyerek tepki gösterdi.