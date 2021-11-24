Sergen Yalçın: Camiamız merak etmesin yukarı çıkacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Amacımız iyi mücadele etmek, iyi oynamak. Bu etabı puansız kapatmak istemiyoruz. O açıdan bizim için önemli bir müsabaka. Son 2 maçı iyi kapatmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlar için ayağa kalkma mesajı vermek istiyoruz. Tabii ki mücadele etmek, pozisyona girmek, kazanmak istiyoruz ama bazen istediğimiz şeyler olmuyor. İyi oynadığımız maçlar oldu golü bulamayınca oyun dengeleniyor. Yapılan basit hatalar cezalandırılıyor. Bugün daha kontrollü, mücadeleci bir oyun oynamak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı gelmemdeki en büyük etkendi. Çok büyük destek verdiler. Sağ olsunlar. Geçen sene ciddi işler yaptık. Ancak futbolda her sene yüksek performans olamayabilir. İniş çıkışlar oluyor. Ancak camiamız merak etmesin. Biz yukarı çıkacağız.