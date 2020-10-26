Sergen Yalçın: Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç.

Sergen Yalçın'ın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

Kötü bir başlangıç yaptık. Dört maçlık periyot pek istediğimiz gibi geçmedi. Birçok sebebi var ama bunları konuşmanın bir anlamı olmaz. Bugün yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız. Rachid Gezzal %60-%70 hazır. Rosier de iyi durumda. Maça başlayalım, sonra neler yapmamız gerekecek bakacağız.







