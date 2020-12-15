Sergen Yalçın: Bu yenilgi ders olsun

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, ligde peş peşe elde ettikleri 3 galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadıkları 2-1’lik mağlubiyet sonrası oyuncularına sert çıktı. Yalçın, Alanya’daki karşılaşma sonunda soyunma odasında takıma, “Ligin ilk haftalarından da geride kaldınız. Kenardan bakınca takımımı tanıyamaz haldeydim. Bu tür maçlar olabilir ama biri ya da birileri çıkıp sorumluluk alır. Gidişatı değiştirir, skora etki eder. Aranızda bunu yapabilecek birçok isim olmasına rağmen olmadı. Umarım hepiniz ders aldınız. Hiçbir bahane kabul etmiyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Orhan Yıldırım



