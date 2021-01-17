Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zorlu bir periyottayız, Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Gökhan Töre'nin aramıza dönmesi çok önemli. Adem Ljajic de antrenmanlara çıkmaya başladı. Bugün kazanmamız çok önemliydi. Hem rakibimizle puan farkını artırdık hem de liderliğimizi koruduk. Bizim için çok güzel bir gündü. Derbiyi kazanmak da güzel. Bugün ve yarın bunun mutluluğunu yaşayacağız.

İşler iyi gittiği zaman hayat tabii ki daha güzel. İşler kötü olduğunda da bir o kadar zor. Moral, motivasyon ve arzu bizi ileri taşıyor. Hazırlık kampını iyi geçirmememiz, transferlerin geç gelmesi bizim iyi oynamamamıza sebep oldu ama şuna dikkat edelim, bu takım son 8 maçının 7'sinde gol yemedi. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum.











