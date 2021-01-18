Sergen Yalçın: Birlikte başaracağız

Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana ligde en fazla puan toplayan teknik adam olan Sergen Yalçın hanesine bir Galatasaray galibiyeti daha ekledi. Zaferin ardından oldukça mutlu olan başarılı çalıştırıcı, kendileri için güzel bir gece olduğunu söyledi. Oyuncularına teşekkür eden Yalçın, "Ocak ayında zorlu bir periyottan geçiyoruz. Rakibi iyi analiz ettik, oyun planımız doğruydu. Özveriyle oynayan futbolcularımı kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Kazanmak bizim için önemliydi. Zirvedeki yerimizi koruduk" dedi.

'Birbirimize bağlanıyoruz'

Maçı da değerlendiren deneyimli hoca, "Direkt rakibimizle oynadık. Pozisyon vermedik. Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu. Moral motivasyonumuzu üst seviyeye çeken bir galibiyet oldu. Kazanmak her zaman güzeldir. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Perşembe, pazar 2 zor maç var. Artık onlara hazırlanacağız" diye konuştu.

'8 maçın 7'sinde gol yemedik'

Son durumdan çok memnun olduğunu da dile getiren Sergen Yalçın sözlerini şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Sezona sağlıklı bir başlangıç yapamamıştık. Son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Yönetim, oyuncular, teknik ekip, taraftarlar, camia olarak her şeyi birlikte başaracağız."