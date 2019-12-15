Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'tan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Malatya ekibi, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verirken, teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı. Güçleri doğrultusunda doğru bir oyun sahaya koyduklarını ifade eden Sergen Yalçın, ''Burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. . Doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Mütevazı bir Anadolu takımıyız biz. Gücümüz doğrultusunda doğru oyunu oynamaya çalıştık." dedi.

''Tamamen bu oyununun üstüne çalıştık'' diye Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

'Biz üretemedik ama onlara da ürettirmedik'

"Biz üretemedik ama oyunun büyük bölümünde onlar da üretemedi. Rakip risk almaya başlayınca, bizim önde hızlı etkili oyuncularımız var. Şans yakalayacağımızı biliyorduk, şans bize güldü. İçeride kaybettiğimiz maçı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Bu oyun planlıydı. Tamamen bu oyununun üstüne çalıştık. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında da arkada çok boşluk veriyorlardı, bizim planımız oyunun büyük bölümünde beklemekti. Bifouma'yı da bu yüzden beklettik. 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. Biz üretemedik ama onlara da ürettirmedik. Farklı bir oyun oynadık. Bundan sonra biz de oyun tarzımızı değiştireceğiz, böyle oynayacağız."

'Beşiktaş, hedefinden bir şey kaybetmedi'

Burayı özlemişiz tabii. Burada yıllarca oynadık, başarılar kazandık. Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, maç kazanalım, kaybedelim, Beşiktaş, hedefinden bir şey kaybetmedi. Bu kadar fanatik olmaya gerek yok."



