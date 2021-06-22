Beşiktaş 'ta Abdullah Avcı'nın yerine 29 Ocak 2020'de takımın başına kulübün efsane isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın getirildi. Süper Lig'de birçok kulüpte hocalık yapan Sergen'in, yetiştiği kulübe teknik direktör olarak gelmesinde en büyük pay sahiplerinden birisi de taraftardı. Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı döneminde kötü giden her maçta statta "Sergen Yalçın" tezahüratlarıyla yönetime mesaj göndermişti.

SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına 29 Ocak'ta Sergen Yalçın geçti. Vodafone Park'ta taraftar önünde Sergen hoca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine ilgi oldukça fazlaydı. Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla siyah beyazlı camiaya "merhaba" dedi. Beşiktaş o karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı. Takımla özdeşleşen isimlerden birisi olan Sergen hoca, Beşiktaş'la çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik elde ederek sezonu Başakşehir ve Trabzonspor 'un arkasında 62 puanla 3. olarak tamamladı.





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNADI

Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un UEFA'dan ceza alması nedeniyle 3. sırada olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Devler Ligi'nin 2. ön elemesinde PAOK ile karşılaşan siyah beyazlılar sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Kartal, 3. ön eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'ye 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 4-2 kaybederek Avrupa'ya veda etmiş oldu.

Bu karşılaşma sonrasında da Süper Lig'de 2 maçı arka arkaya kaybeden siyah beyazlılarda Sergen Yalçın tartışma konusu olmuştu ancak ilerleyen haftalarda gelen galibiyetler bu tartışmaları sonlandırdı.





YENİ SEZONU ÇİFTE KUPA İLE TAMAMLADI

42 haftalık lig maratonunda puan farkını açarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluğa Galatasaray 'ın ortak olmasını sağladı. Son haftaya girildiğinde sarı kırmızılı takım ile aynı puanda olan ancak averajda üstün olan Kartal, Göztepe'yi de mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu zor dönemde teknik direktör Sergen Yalçın, kendi kariyerine de ilk Süper Lig şampiyonluğunu eklemiş oldu. Ardından Beşiktaş, Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın finalini de kazanarak kupayı müzesine götürdü ve sezonu çifte kupa ile tamamladı.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sergen Yalçın yönetimiyle sezon 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta sıra tecrübeli teknik adamın sözleşmesini uzatmaya geldi. Ancak yönetim ile Sergen hoca arasında yapılan görüşmelerde ortak nokta bulunamadı. Görüşmeler devam ediyor.



