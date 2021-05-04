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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın değerini artırdı

Beşiktaş'ın piyasa değeri, Sergen Yalçın yönetiminde 63 milyon 250 bin Euro’dan 87 milyon 250 bin Euro’ya yükseldi.

04 Mayıs 2021, Salı 09:02 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın değerini artırdı

Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa giderken, Vincent Aboubakar (16 gol, 5 asist), teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde eski başarılı günlerine geri döndü. Cyle Larin (23 gol, 4 asist) ve Rachid Ghezzal da (5 gol, 17 asist) kariyer rekorlarını kırarak büyük bir sıçrama yaptı.

13 İSMİN DEĞERİ ARTTI

Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca Ersin ve Rıdvan gibi iki genç yeteneği hem siyah-beyazlı takıma hem de Türk futboluna kazandırdı. Son güncelenen transfermarkt verilerine göre, Beşiktaş'ta 13 ismin değeri yükseldi. Geçtiğimiz yıl 63 milyon 250 bin Euro olan kadro değeri bu yıl, 87 milyon 250 bin Euro'ya çıktı ve 24 milyon Euro'luk artış yaşandı. (Sabah)

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