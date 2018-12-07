Sergen Yalçın: Ben olsam Beşiktaş santra yapardı

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

"Maçtan önce 'Evet' derdim"

Maçtan önce sorsaydınız, 1 puana 'Evet' diyebilirdik ama oyuna baktığımızda 2 puan kayıp olarak görüyorum. Oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Savunmayı oturttuk gibi. Pozisyon rakibimize vermedik.

"Skordan memnun değilim"

Ligin devre arası için kısa süre kaldı. Daha da yükselmeemiz lazım. Bugün takımımdan memnunum ama skordan tabii ki memnun değilim.

Kenardan hamle yapmayı düşündüm ama 80'e kadar oyunda 'SOS' veren bir oyuncum yoktu. 90'a kadar da oyuncu değiştirmeyebilirdim. Zaten diğer oyuncu değişiklikleri de 90'dan sonra oldu, çok önemli değildi onlar.

"Takviye gerekiyor"

Kenardan gördüğüm kadarıyla bir gelişim içindeyiz. Daha fazla koşan ve mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Devre arasında 2-3 takviye hedefimiz var. Çünkü kadro derinliğimiz pek fazla yok. Salı günü kupa maçı da oynadı bu oyuncular, yorgunlardı. Bu yüzden takviye de yapmayı düşünüyoruz.

Öte yandan Sergen Yalçın ve NTV Muhabiri Övünç Özdem arasında ilginç bir dialog geçti.

Yalçın, son dakika kaçan pozisyonla ilgili ''Topu indirmişsin niye sert vuruyorsun ? Bırak köşeye gitsin.'' yorumunu yaptı.

Özdem, ''Siz atar mıydınız?'' sorunu sordu.

Yalçın, ''Ben olsam santra olmuştu.'' dedi.

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