Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bu galibiyet tabii ki 3 puan açısından önemli... Kasımpaşa iyi ve güçlü bir takım. Başlangıçta zorlandık. 2 zor maçtan çıkarak buraya geldik. İlk yarı sonundaki gol bizi rahatlattı. Rakip 10 kişi kaldı. Geçen hafta da biz 10 kişi kalmıştık. Bazı arkadaşlara hatırlatayım bunu... 3 gol atmamıza rağmen kaçırdığımız 8-10 gol pozisyonu var. Haklı ve güzel bir galibiyet. Sezona iyi başlamamıştık ama zor maçları kazanarak da hedefe yaklaşmaya çalışıyoruz. Lig uzun bir maraton. 3 maçlık periyotlar var. Bu periyotlardan sağlam çıkanlar avantaj yakalayacak.

Ben oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bazıları hala eleştiriyor ama teşekkür etmeleri lazım. Ben de oyuncularıma teşekkür ediyorum. Aslında uzun zaman oynamayan oyuncular aldık. Bu oyunculara çıkıp da "Haydi oynayın" demek kolay değil. Adem Ljajic ve Gökhan2dan da biz hala çok şey bekliyoruz. İnşallah Ljajic de dönecek futbola... Tüm camiamız bizim elimizden gelenin en iyisini yaptığımı bilsinler. Biz çalışalım işimizi yapalım ve sonra işimize bakalım istiyoruz.







