Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Çeyrek finale yakışlır bir müsabaka oldu. 120 dakikalık mücadele için iki takımı da kutluyorum ama oyun kısmı böyle değil. Tamamen bizim kontrolümüzde bir maçtı. Çok daha erken bu maçı koparmamız lazımdı. Bu kadar pozisyon bulduğumuz bir maçta tek gol atmak normal değil.

"Birileri oynar! Bir şey olmaz!"

Penaltılar zaten şanstır. Yüzde 50-50'dir. O yüzden Konyaspor camiasına da geçmiş olsun diyorum. Sakatlıklar bizi zorlayabilir pazartesi günü önemli, bir maç var ama birileri oynar, bir şey olmaz!

"Başkanın her röportajda bunu söylemesi rahatsız ediyor"

Sayın başkan her röportajda 'Ne kadar devam etmek isterse o kadar devam eder' diyor ama her seferinde de bu cümlenin kullanılması beni rahatsız ediyor. Kontratlar öyle yapılmıyor. Her hoca istediği kadar devam etmiyor. Birçok problem yaşıyoruz ve biz bunun üstesinden şu ana kadar gelebildik. Türkiye'de uzun vadeli plan program yapılmadığını görüyoruz. Geniş vadeli planlar yapmak kolay değil. Camiamız istediği süece burada olurum.