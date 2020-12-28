Sergen Yalçın: Bahane yok, kazanacağız

Süper Lig’de çıktıkları son 9 karşılaşmada 7 galibiyet alarak önemli bir çıkışa imza atan Siyah-Beyazlılar’da gözler, bugünkü Sivasspor karşılaşmasına çevrildi.

Erzurumspor ve Ankaragücü’nü kayıpsız geçerek 2 maçlık galibiyet serisi elde eden Kara Kartal’da, bu yükselişin mimarları arasında yer alan Josef de Souza ve Vincent Aboubakar’ın bugün forma giyemeyecek olması takımda moralleri bozdu.

‘Başaracak güçteyiz’

Zirve yolunda kritik mücadelede 2 önemli oyuncusundan yararlanamayacak olması sebebiyle üzgün olan teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen elindeki kadrodan en iyi verimi elde etmek istiyor. Konuyla ilgili olarak dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen tecrübeli teknik adam, “Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz var ancak görev yapamayan futbolcuların yerine forma giyecek isimler elinden gelenin en iyisini yaparak onların yokluğunu hissettirmeyecek! Hiç kimse bahane üretmesin. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım