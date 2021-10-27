Sergen Yalçın: Aynı golü derbide attık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park’ta önceki akşam Galatasaray ’ı 2-1’lik skorla devirdikleri karşılaşmanın ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e kaybettikleri 4-1’lik mücadele sonrasında korner organizasyonundan yedikleri gollerle ilgili olarak, “Şans” değerlendirmesini yaptığı için eleştirildiğini söyleyen Yalçın, bu konudan yola çıkarak önemli ifadeler kullandı. Sergen hoca, “Duran toplardan kolay gol yiyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sporting maçı sonrasında yediğimiz gollere şans dediğim için çok eleştirildim. Biz de aynısını derbide Galatasaray’a karşı attık. Futbol hatalar oyunu” sözlerini sarf etti.

‘Batshuayi’nin katkısı iyi’

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu mücadeleci futbolla dikkat çeken Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin performansıyla ilgili de yorumda bulunan Batshuayi, “Oyuna katkısı çok iyi. Mücadele gücü yüksek. İyi niyetli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Duran toplara özel çalışma

Tecrübeli teknik adamın, derbi öncesinde Sporting karşılaşmasını analiz toplantısında oyuncularına izletip takımın hatalarının altını çizdiği bildirildi. Yalçın’ın, “Aynı golleri biz de atabilecek yetenekteyiz” diyerek duran top organizasyonu konusunda takıma çalışmalar yaptırdığı da bildirildi.

Süleyman Hatısaru