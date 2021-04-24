Sergen Yalçın: Aslan gibi oynarız! Ahlanıp, vahlanacak değiliz!

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk edecek lider Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Cezalı Welinton ve sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Atiba'nın kadroda olmamasıyla ilgili soruya yanıt veren Yalçın, ''Futbolda bunlar var. Sakatlıklar var diye ahlanıp, vahlanacak değiliz. 11 oyuncu sahaya çıkıyorsak, o zaman eksik yok demektir.'' dedi ve ekledi:

'Hiç beklemediğimiz sıkıntılar'

"Eksiklerin konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Eksikler tabii ki olacak. Tabii biraz fazla oldu, ana kadromuz bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon da değişti. Yerler değiştiği için, haliyle performanslar da değişiyor. Milli maç arasından sonra ciddi sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğimiz sıkıntılar. Ben özellikle bu bu ayı işaret etmiştim ama maalesef öyle olmadı.''

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN

'Aslan gibi oynarız, maçı da kazanırız'

''Beşiktaş olarak ilk kez şampiyon olmayacağız veya ilk defa kaybetmeyeceğiz. Kalan haftalarda hedefimiz en iyi sonuçları almak, şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. 'Çok algı yapılıyor, stres oldu, şu oldu, bu oldu. Hiçbir şey olmaz bize. Kimseden korkmuyoruz. Bugün de çıkarız, olan oyuncularımızla aslan gibi oynarız, maçı da kazanırız. Kimsenin şüphesi olmasın.''



