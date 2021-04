Sergen Yalçın: Artık finale girdik

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk olarak Cenk Tosun’la ilgili, “Cenk, ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Her halde 5-6 aylık bir süre onu göremeyeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bu süre daha kısalır ve en kısa zamanda döner. Allah’tan acil şifalar diliyorum, çok geçmiş olsun kendisine. Çok önemli bir oyuncu. Şampiyonada da takımımızın önemli oyuncularından biri olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor o yüzden çok geçmiş olsun” diye konuştu.

‘7 puan istedik, 6 aldık’

Yalçın, bundan sonraki maçlara final gözüyle baktıklarını dile getirerek, “Oyunsal anlamda tabii ki bir şeyler vermek istiyoruz ama çok iyi oynayıp 3 puan almadıktan sonra fazla bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve bundan sonra tamamen final odaklı oynayacağız. Son 3 maçı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle kapatmak... Biz 7 puan iyi diyorduk ama 6 aldık” yorumunu yaptı.

‘8’de 8 biraz zor’

Başarılı hoca, “Artık ligin final bölümüne gireceğiz son 8 haftaya giriyoruz. Çok zor bir süreç. İki haftada 5 maç oynayacak bütün takımlar. Maalesef trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Biz elimizdeki kadroyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri. Çünkü biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes 8’de 8’den bahsediyor ama bu ligde biraz zor. Herkes artık çok mücadele etmeye başladı” ifadelerini kullandı.