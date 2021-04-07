Sergen Yalçın: Artık bir tepki vermemiz lazım
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İki haftada 5 puan kaybetmelerinden ötürü bu maçı kazanmaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, " Son 2 haftada 5 puan kaybettik, artık bir tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Erzurum'dan sonra tam kadro olabiliriz ama bu maç çok değerli... " dedi.
Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:
Hava da saha da çok iyi. Alanyaspor çok güçlü bir takım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Cenk'i de kullanabileceğiz bugün... 60-70 dakika oyunda tutabilirim. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, artık bir tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Erzurum'dan sonra tam kadro olabiliriz ama bu maç çok değerli...
En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. O bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alabileceksek onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan bugün iyi bir performans sergiler.