Beşiktaş , Süper Lig 'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulunurken maç içinde sakatlık sorunu yaşayan Alex Teixeira, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou'nun da durumlarına ilişkin bilgi verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Öncelikle bu milli maç dönüşleri kolay değil. Zor oluyor. Çok fazla oyuncumuz var milli takımlara giden. O yüzden bu dönüşler zor. Geç gelenler var, yoldan gelenler var. Bu dönüşler her zaman zorludur. İyi bir takımla oynadığımızı düşünüyorum. İyi konsantre olduk. Oyuncularımız maçın değerinin, ne oynadıklarının farkındalardı. Hiç sahada fire vermek istemiyoruz. Bunun da farkındalardı. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iki tane zorunlu sakatlıktan dolayı değişiklik yaptık. Bu da hamlelerimizi biraz etkiledi. Biraz çarşamba gününü de düşündük. Onun provasını yapmak istedik ama seviyeler elbette farklı"

"Tam bilmiyorum durumları. Doktorlarla konuşmadım. Yarın daha çok netleşir. Alex Teixeira'nın zannetmiyorum oynayacağını. Bu benim fikrim ama zannetmiyorum oynayacağını. Ne kadar dışarıda kalır onların hepsi yarın belli olacak"





"Oynayacağımız kulvarın heyecanını yaşamalıyız. Çok güzel bir kulvarda oynayacağız. Onun heyecanını yaşamak istiyoruz oyuncularımızla beraber. Mücadele etmek istiyoruz. Taraftarımızın izlerken zevk alabileceği bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. İnşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi, kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde test etmiş olacağız. Oyunun güzelliğini, günün heyecanını yaşayalım. Skora bakarız sonra"