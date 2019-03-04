Sergen Yalçın: Akhisarspor daha fazla istedi

Haftanın kapanış maçında Ligin dibindeki Akhisarspor, Sergen Yalçın’lı Alanyaspor’u sahasında konuk etti. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan ancak Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor, zorlu Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve kritik 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için kötü bir gece oldu. Bugün maalesef istediğimiz oyunu, mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 3 tane güzel gol attılar, gerçekten golleri jeneriklikti. Bizim bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltmeliyize bakacağız. Bu maça çok fazla takılıp kalamayız. Önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Bundan sonraki periyot umarım bizim için daha hayırlı olur"