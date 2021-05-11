Sergen Yalçın: Aboubakar ve Oğuzhan Özyakup Göztepe maçında yok

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, evinde büyük bir şok yaşadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakip Karagümrük 10 kişi iken yenilen gol bizi çok üzdü. Maalesef kadro kalitesi bu. Vincent Aboubakar ve Oğuzhan Özyakup da Göztepe maçında bizimle olmayacak."

"Hakemler ile ilgili, üzgünüz maalesef. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık durumda. Türk futbolu çok gerilerde."

Şampiyonluk açıklaması

"Elimizden geleni yaptık. 9-10 maçtır 6-7 eksikle oynuyoruz ama hiçbir zaman televizyonlarda ağlamadık. Kimseden yardım istemedik. Cumartesi bakacağız. Allah kime nasip ederse o şampiyon olsun."







