Beşiktaş'ın başına 20.hafta oynanan Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde gelen Sergen Yalçın geride kalan dönemde 6 maça çıktı ve 13 puan topladı. Sadece lider Başakşehir'e deplasmanda kaybeden Beşiktaş diğer beş maçta dört galibiyet bir beraberlik aldı. Beşiktaş sezonun ilk yarısında aynı takımlara karşı Abdullah Avcı ile sadece 6 puan toplayabilmişti.

Sergen Yalçın ile Beşiktaş 13 puan

Ç.Rizespor (d) 2-1

Gaziantep FK 3-0

Başakşehir (d) 0-1

Trabzonspor 2-2

Alanyaspor (d) 2-1

Ankaragücü 2-1

Abdullah Avcı ile Beşiktaş (3.hafta ile 8.hafta arası) 6 puan

Ç.Rizespor 1-1

Gaziantep FK (d) 2-3

Başakşehir 1-1

Trabzonspor (d) 1-4

Alanyaspor 2-0

Ankaragücü (d) 0-0

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde istatistiklerde Abdullah Avcı'yı geçti

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 19 maçta 30 puan toplamış ve 1,57 puan ortalaması ile mücadele ederken Sergen Yalçın ile 6 maçta 13 puan alan 2,17 ortalamaya yükseldi. Beşiktaş özellikle deplasmanda zorlandığı sezonda Sergen Yalçın ile iki kritik dış saha maçını kazandı.

Atılan gol, şut sayısı, topla oynama, korner..tüm istatistiklerde Sergen Yalçın

Sergen Yalçın döneminde ofansif anlamda çok etkili olan Beşiktaş maç başına 17,8 şut ortalaması yakaladı ve Abdullah Avcı dönemine oranla müthiş bir fark üretti. Abdullah Avcı döneminde 13,4 ortalama sahip kara kartallar, böylece her maç 4'ün üzerinde fazla şut çekmiş oldu. İsabetli şut ortalaması 4,9 değerinde 6,2 değerine yükselirken korner ortalaması 6,3'ten 7,6 oldu. Beşiktaş topla oynama ortalaması %64 değerine çıkarken isabetli pas oranı ise %83,9'dan %84,6 oranına çıktı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru



