Sergen Yalçın 34 haftayı tamamlayamıyor

Süper Lig'de bir teknik adam değişikliği daha yaşandı. Sergen Yalçın ile BtcTurk Yeni Malatyaspor yollarını ayırdı. Sergen Yalçın böylece yine bir takımı ile sezon sonunu görememiş oldu. Son yıllarda lig başladıktan sonra takım alan Sergen Yalçın, bu kez sezon başında Yeni Malatyaspor ile anlamıştı. Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi maçları ile başladığı Yeni Malatyaspor kariyerinde ikinci yarı öncesi ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın teknik adamlık kariyeri

Yeni Malatyaspor 2019-2020 sezonu 1.hafta ile 18.hafta arası

Alanyaspor 2018-2019 sezonu 13.hafta ile 34.hafta arası

Konyaspor 2017-2018 sezonu 25.hafta ile 34.hafta arası

Eskişehirspor 2017-2018 sezonu 1.hafta ile 5.hafta arası

Kayserispor 2016-2017 sezonu 17.hafta ile 28.hafta arası

Gaziantepspor 2015-2016 sezonu 32.hafta ile 34.hafta arası

Sivasspor 2014-2015 sezonu 15.hafta ile 2015-16 sezonu 9.hafta arası

Gaziantepspor 2013-2014 sezonu 12.hafta ile 26.hafta arası









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fanatik.com.tr / Tolga Kuru



