Sergen Yalçın: 3 puan yeterli

Sergen Yalçın maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Malatya zor bir deplasman. Dirençli bir orta saha seçtim. Atiba'yı öne attım. Gidişata göre değişiklik yapabileceğimiz çok oyuncumuz var" ifadelerini kullandı. Genç teknik adamın beklediği gibi de bir ilk yarı oldu, zorlanan Beşiktaş ikinci devrede Atiba'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir oyun oldu. Malatyaspor da çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli. 1-0'lık skor bugün için yeterli. 3 puan bizim için yeterli. Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. İkinci yarı özellikle Gökhan Töre girdikten sonra önemli fırsatlar yakaladık. Skor farklı hale gelebilirdi. Fazla maç oynuyoruz. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu" ifadelerini kullandı.

'Belki de kader haftası'

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu belirten Sergen Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda önemli maçların oynanacağı haftaya gireceklerini hatırlattı. Genç teknik adam, "Bizim için belki de ligin en önemli haftası olacak öteki hafta. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu hafta ligin bizim için en önemli haftası. Belki de kaderimizin belli olacağı hafta. Türkiye Kupası’nda hedefe çıkabileceğimiz, ligde pozisyonumuzun belli olacağı çok değerli bir hafta. Ondan sonra milli maç arasına gireceğiz" dedi.

'Keyfi takım yapamayız'

85’te tabelada Aboubakar'ın numarası yandı ve kenara alındı. Tek golün asistini yapan Kamerunlu oyuncu bu tercihten memnun olmadı ve saha içinde Sergen Yalçın'a sözlü tepki gösterdi. Kenara doğru yürürken isyanını sürdüren Aboubakar ellerini iki yana açarak söylenmeye devam etti. Maçın ardından oyuncusunun verdiği tepki sorulan Sergen Yalçın, "Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız. Oyuncular bireysel düşünüyor ama biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez" karşılığını verdi.