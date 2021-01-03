Sergen Yalçın: Liderlik önemli!

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Uzun zamandır camia olarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Liderlik önemli. Uzun süredir orayı göremedik. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Lider pozisyonda çıkacağız, tabii önemli ama önce kazanmak lazım. Maçların bizim açımızdan bir farkı yok. Eksiklerimizin yerine oynayan oyuncular aradaki farkı kapatabilecek seviyede oyuncular...