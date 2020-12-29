Sergen Yalçın, 2020’nin zirvesinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2020 yılının en çok puan toplayan teknik adamı oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor’un başında geçiren ve ligin ikinci yarısı başlamadan görevinden ayrılan Yalçın, 2020 yılında yalnızca Beşiktaş’ın başında lig maçına çıktı.

Sergen Yalçın’ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87’lik ortalamaya ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da tamamlamış ve 2020 yılında Antalya ekibiyle 17 maçta 29 puan toplamıştı. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 14 maçta 26 puan elde eden Bulut, toplamda 31 maçta 54 puan toplayarak 1,74’lük ortalamayla Terim’i takip etti.

Okan Buruk’un grafiği bu sezon düştü

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oldukça etkili bir performans ortaya koyarak şampiyon olan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısında takımının başında çıktığı 17 maçta 36 puan elde ederek 2,11’lik ortalama yakalamıştı. Ancak bu sezon oynanan 14 maçta Başakşehir 16 puan toplarken, toplamda 31 maçta 52 puan elde edildi ve Okan Buruk’un ortalaması 1,67’ye geriledi. Marius Sumudica’nın takımı Gaziantep FK geçen sezonun ikinci yarısında 17 maçta 22 puan toplarken, bu sezon 14 maçta 27 puanı hanesine yazdırdı. Sumudica, 31 maçta alınan 49 puanla 1,58 ortalama tutturdu.

Dün oynanan maçta Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Sivasspor, 14 maç sonunda 17 puanda kalırken, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 17 maçta 23 puan elde etmişti. Rıza Çalımbay’ın ekibi 2020’de çıktığı 31 lig maçında 40 puan toplayıp maç başına 1,29’luk puan ortalaması elde etti. Trabzonspor’un başında 7 maça çıkan Abdullah Avcı, 2020’nin ilk lig maçında Beşiktaş’ın başında Sivasspor’a kaybetmişti. Bu sene toplamda 8 lig karşılaşmasında boy gösteren Abdullah Avcı, 8 maçta 14 puan toplayarak 1,75’lik bir ortalamaya sahip oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Ersun Yanal ise sarı-lacivertli ekiple ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 8 puan alırken, bu sezon Antalyaspor’un başında 6 maçta 8 puan kazandı. Yanal, toplamda 14 maçta 16 puan elde ederek maç başına 1.14’lük puan ortalaması yakaladı.

Ligin yeni isimleri beklentinin üzerinde puan elde etti

Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği’ni tamamlayan ve bu yıl Yeni Malatyaspor’un başında olan Hamza Hamzaoğlu, 2020 yılında çıktığı 31 lig maçında 38 puan aldı. Gençlerbirliği’yle 17 maçta 18 puan toplayan Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor’un başında ise 14 maçta 20 puan aldı. Hamzaoğlu, maç başına 1.22’lik puan ortalaması yakaladı. Kasımpaşa’yla geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 14 lig maçına çıkan Fuat Çapa, bu karşılaşmalarda 27 puan elde ederken, sezona Ankaragücü’nde başlayıp tekrar Kasımpaşa’ya döndü.

Bu sezon Ankaragücü’nde 7 maçta 2 puan, Kasımpaşa’da ise 6 maçta 7 puan elde eden Çapa, 2020 yılında Süper Lig’de çıktığı 27 maçta 36 puan elde ederek maç başına 1.33’lük puan ortalaması tutturdu. Konyaspor’un hocası İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’un başında 2020 yılında 6 maça çıkıp 4 puan toplamıştı. Bu sezon Konyaspor’la 14 maçta 19 puan elde eden Kartal, 20 maçta alınan 23 puanla 1.15’lik ortalama yakaladı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un maç başı ortalaması ise 1.18 oldu. İzmir ekibiyle 2020 yılında 32 maça çıkan Palut, bu maçlarda 38 puan elde etti.

Bu sezon Çaykur Rizespor’u çalıştıran Tomas ise 2020 yılında yalnızca Rize ekibinde görev yaptı. Tomas, 14 maçta 19 puanla maç başına 1,46’lık ortalama yakaladı. Süper Lig’de ilk kez görev yapan isimler, geride kalan 15 haftalık periyotta beklentileri karşıladı. Alanyaspor’la 15 maçta 27 puan toplayan Çağdaş Atan 1.80’lik ortalamaya ulaşırken, Hatayspor’un hocası Ömer Erdoğan da 13 maçta alınan 21 puanla maç başına 1.61 puan elde etti. Karagümrük’ün genç teknik direktörü Şenol Can da 14 maçta alınan 21 puanla maç başına 1.50’lik puan ortalaması yakaladı.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)