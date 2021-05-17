Sergen Yalçın: 13.5 oyuncuyla şampiyon olduk

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş oldu. Sezon başında çalkantılı bir dönemden sonra çıkışa geçen ve sezon sonu da ipi göğüsleyen Siyah Beyazlılar'da 48 yaşındaki teknik adamın başarısı gündem oldu. Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın mucizevi şampiyonluğun öyküsünü açıkladı.

İşte Sergen Yalçın'ın Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçler:

"Transfer için yeterli bütçemiz yoktu. Hulk’u ve İtalya’dan bir stoperi çok istedim ama olmadı. Rakiplerimiz üçer tane ilk 11 çıkaracak kadrolara sahipti. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için genç takımdan takviye aldık. Tek transferimiz Eskişehir’den Bilal’di. Ersin, Emre, Rıdvan gibi gençlerle sezonu tamamlamak her teknik adamın yapacağı iş değil. Milli takımın önünden geçemeyenler şimdi birinci tercih."









'Herkesin sempatisini kazandık'

“Geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntılar yaşamamıza karşın hedefimiz olan 3’üncülüğe ulaştık. Bu sezon ise taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandık. Çünkü güzel futbol oynuyorduk. İzleyenin keyif almasını sağlıyorduk.

"Bir Beşiktaş’ın istatistiklerine bakın, bir de rakiplere... Üstelik bunu kısıtlı imkanlarla başardık. Sezon başında transfer için yeterli bütçemiz yoktu. En çok Hulk’u istedim. Bir de İtalya’dan bir stoper getirmek için çok uğraştık. Ekonomik nedenlerden dolayı ikisi de olmadı."

"Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor’a, Gaziantepspor’a, Alanyaspor’a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta."









'Rakiplerimiz milyonlarca Euro harcadı'

“Bu söylentilerin üstüne sakatlıklar, kart cezaları ve Covid-19 vakalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Beşiktaş Futbol Takımı olarak sezonu 13,5 oyuncu ile tamamladık. Herkes 21 kişilik kadroyla maçlara çıkarken, biz sayıyı tamamlamak için gençlerle çıktık."

"Hatta bazı maçlarda 21’i bile bulamadık. Şampiyonluğa oynayan rakiplerimiz 3 tane 11 yapabilecek kadar geniş kadrolara sahipti. Yine rakiplerimiz milyonlarca Euro harcayarak devre arasında transfer yaparken biz sadece Eskişehir’den Bilal’i aldık."

"Yine de korkmadık. Ersin, Emre, Rıdvan, Serdar, Bilal gibi gençlerle sezonu tamamlamak her teknik adamın yapacağı iş değil.”

“Sezon boyunca puan kaybettiğimiz karşılaşmalardan sonra ‘Bu kayıp Sergen’e yazar’ dediler. Güldüm, teknik heyetime ve oyuncularıma ‘Sinirlerinize hakim olan ve moralinizi bozmayın’ diyerek motivasyonlarını dik tuttum.”









'Kulübeden sahaya sürecek oyuncu bulamadım'

“Galatasaray ve Karagümrük’e peş peşe yenilince şampiyonluğun kaçtığını sanıyorlardı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra ‘Bu kayıp Sergen’e yazar’ diyenler oldu, yorumcular ‘Kim şampiyon olacak?’ diye anketler yaptı. Kimse içimdeki çığlığı bilemez... Güldüm, ekip arkadaşlarıma ve oyuncularıma, ‘Sinirlerinize hakim olun ve moralinizi bozmayın’ diyerek, motivasyonlarını dik tuttum. Galatasaray derbisine çok sıkıntılı çıktık. Yorgun ve eksik olmasaydık yenerdik. Benzer sorunları Karagümrük maçında da yaşadık. Kulübeden sahaya sürecek oyuncu bulamadım."

"Futbol kariyerimde dibi de yaşadım, zirveyi de. Beşiktaş altyapısından A takıma, oradan İstanbulspor, Siirt, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor’da oynadım. Gittiğim her takıma katkı yaptım.”

'Borcumu ödedim huzur içindeyim'

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için çağırdığında, taraftarın da beni çok istediğini anlattı. Ondan sonra benden sözleşme detaylarıyla ilgili cevap beklediğini söyledi. Kendisine; “Buraya para konuşmaya gelmedim. 100’üncü yılda Lucescu beni çağırdığında takımı şampiyon yapmaya geldiğimi söylemiştim ve yaptım. Şimdi aynı başarıyı teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Getirin boş mukaveleyi, siz doldurun ben imzalayayım” dedim. Oyuncularımla birlikte camiaya borcumu ödemenin huzurunu yaşıyorum şimdi.”







