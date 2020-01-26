Sergen için geri sayım

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni hoca için harekete geçmişti. Bu doğrultuda camianın beklentisi üzerine Yeni Malatyaspor’la yollarını ayıran kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmek için harekete geçen Başkan Çebi’nin talimatıyla önceki gece ilk görüşme gerçekleştirildi. Yönetimin, Göztepe karşılaşması sonrasında takımın başına geçmesi önerisinde bulunduğu 47 yaşındaki teknik adamla yapılan ilk temasın olumlu geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın 1,5 yıllık kontrat teklifi götürdüğü görüşmede, maddi bir konunun konuşulmadığı belirtildi.

Samet Aybaba koordinatör...

Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’tan gelen teklife olumlu baktığını iletip pazartesi gününe (yarın) kadar süre istediği bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, futbol koordinatörü olarak Samet Aybaba’yı düşündüğü, Sergen Yalçın’ı da teknik direktörlük koltuğuna oturtup kulübün 2 önemli isminden birlikte yararlanmayı planladığı kaydedildi. Öte yandan Mircea Lucescu’nun da adı, CEO olarak geçiyor... Yeni teknik direktör konusunda tüm planını Sergen Yalçın’ın üzerine yapan Beşiktaş Yönetimi’nin, genç hocanın planlama konusunda istediği değerlendirme süresinin bitmesi sonrasında resmi imzaları atması bekleniyor. Ek olarak Beşiktaş teknik ekibi içerisinde hâlâ görev yapan Şenol Fidan ve Gökhan Keskin’in de Yalçın’la birlikte yoluna devam etmesi planlanıyor.

Vodafone Park’a Gaziantep maçıyla...

Genç teknik adam, Siyah-Beyazlılar’la anlaşması halinde Kara Kartal’ın hocası olarak ilk maçına, Süper Lig’de 1 Şubat’ta Çaykur Rizespor’la deplasmanda oynanacak mücadeleyle çıkacak. Yalçın, bu senaryo halinde Vodafone Park’a ise 21. haftadaki Gaziantep müsabakasıyla ilk kez Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak ayak basacak.





Orhan Yıldırım