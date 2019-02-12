Sergei Semak: Her şeyi kaybettik diye bir şey yok

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Zenit deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Biz uzun zaman resmi maç oynamadık. İkinci yarıda çok hızlı bir giriş yapamadık. Ama isterdik öyle olsun. Fenerbahçe agresif bir oyun oynadı. Taraftarın çok büyük bir rolü vardı. Hatalarda yaptık. Köşe vuruşunda başarılı olamadık ve gol yedik. Maalesef bizim standartla oyun olmadı altında oynadık. Rövanş maçımızda var her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim” diye belirtti.

“Dyzuba penaltı atabilirdi”

Dyzuba'nın neden penaltıyı kullanmadığı sorusuna cevap veren Semak, “Bence maçı takip etmiyorsunuz. Oyuncularımın bazıları maçlarda yok. Penaltıya gelince Dyzuba penaltı atabilirdi ama Robert de iyi bir futbolcu. Bunu inceleyeceğiz daha sonra” dedi.

“Maçı kontrol etmek zordu”

Maçı kontrol etmenin zor olduğunu anlatan Sergei Semak, “İlk yarıda birkaç durum oldu. Müdahaleleri yapamadık ilk 10-15 dakikada. İlk dakikalarda daha da hızlanmak istiyorduk. Sol kanattaki oyuncular tarafından gecikme olduğundan köşe vuruşunda istediğimiz olmadı. İkinci yarı daha rahat oynadık” şeklinde konuştu.

“Tempomuzu yükselteceğiz”

Tempoları hakkında konuşan Semak, “Resmi maçlarımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

“Yeni hocalarıyla çok iyi oynuyorlar”

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Semak, “Sezona iyi başlamasalar da yeni hocalarıyla bence çok iyi bir maç oynuyorlar. Dolayısıyla takım şuanda iki ay öncekinden çok farklı durumda. Hem motivasyon ve taktik konusunda” dedi.

İHA