Serge Ibaka: NBA finaline inanıyoruz

Serge Ibaka, Toronto Raptors’ın 2018-19 hedefi hakkında büyük konuştu.

16 Aralık 2018, Pazar 13:35
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Serge Ibaka: NBA finaline inanıyoruz

Serge Ibaka, Toronto Raptors’ın 2018-19 hedefi hakkında büyük konuştu.

Toronto Raptors‘lı Serge Ibaka, Eurohoops‘un sorularını yanıtladı. Ibaka, Jonas Valanciunas’la süreyi paylaşmalarının kolay olmadığından ve Sergio Scariolo’nun vizyonundan bahsetti ama asıl öne çıkan sözleri NBA Finali hakkında oldu.

“Size karşı dürüst olacağım. İkimiz için de kenarda kalmak kolay değil. Valanciunas da ben de ilk başlamaya alışkınız.”

İspanya milli takımının baş antrenörü Sergio Scariolo 2018 yazında Toronto Raptors teknik kadrosuna katıldı ve o dönemden bu yana NBA ekibine yardımcı oluyor. Ibaka hem milli hem de kulüp antrenöründen şöyle bahsetti: “Sergio hücum planlarımızı yönetiyor. Basketbol bilgisi ve vizyonunun bize yardımı dokunuyor.”

Ibaka, 2018-19 sezonundaki hedef için ise şu ifadeleri kullandı: “Finale gideceğiz. Kolay olmayacak. Kolay olmayacak, zorlu olacak. Ama kendimize ve başarabileceğimize inanıyoruz.”

EuroHoops

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