NBA'de Toronto Raptors'tan ayrılan ve serbest oyuncu piyasasının en gözde isimlerinin başında gelen Serge Ibaka'nın yeni takımı belli oldu. Ibaka ile birçok takımın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken tercihini Los Angeles Clippers'tan yana kullandı.

Shams Charania ve Adrian Wojnarowski'nin bildirdiği şekilde Ibaka, 2 yıl 19 milyon Dolar'lık bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Tecrübeli uzunun sözleşmesinin ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Montrezl Harrell'ı Los Angeles Lakers'a kaptıran Clippers, onun boşluğunu Ibaka ile doldurmuş oldu.