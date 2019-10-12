Hem Nagatomo hem de Mariano'nun performansından memnun olmayan Fatih Terim'in yönetimden bek transferi talep ettiği iddia edilirken, Tottenham'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Serge Aurier'nin de Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilmişti.

"Ben artık çocuk değilim"

26 yaşındaki Aurier, ülkesinin milli takımıyla bulunduğu kampta transfer dönemini değerlendirdi. Geçen sezon takımdan ayrılmak ve daha çok forma giyebileceği bir ekibe gitmek istediğini belirten yıldız oyuncu "Artık çocuk değilim. Hatta bir babayım. Mutlu olmak ve oynamak istiyorum. Geçen sezon bunun için uğraştım ama olmadı. Bu sezon aslında çok da kötü değil ancak son karar tabii ki Pochettino'nun" şeklinde konuştu.

Aurier bu sezon 3 Premier Lig, 1 de Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı ve takımına 1 asistlik katkı yaptı. Başarılı oyuncunun ilk mevkisi sağ bek olsa da, sol bek ve savunmanın ortasında da forma giyebiliyor.



