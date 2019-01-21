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Serena Williams, Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Simona Halep’i eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta ABD’li Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona Halep’i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 13:58
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Serena Williams, Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Simona Halep’i eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta ABD’li Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona Halep’i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gününde 1 numaralı seri başı Simona Halep ile 16 numaralı seri başı Serena Williams, tek kadınlar 4. tur maçında karşılaştı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, geçen yılın finalisti Halep karşısında ilk seti zorlanmadan 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine 6-4 üstünlük kuran Halep, karşılaşmayı final setine taşıdı. Başa baş mücadeleye sahne olan son seti 6-4 ile hanesine yazdıran Williams, bir saat 47 dakika süren maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Serena Williams, çeyrek finalde 7 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova ile eşleşti.

AA

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