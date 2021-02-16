MHK Başkanı Serdar Tatlı, Galatasaray-Kasımpaşa maçında çok tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile Varga arasındaki pozisyon için VAR kayıtlarını dinledi. Kurul üyelerine bilgi veren Serdar Tatlı ve MHK'nin maçın hakemleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray-Kasımpaşa maçında büyük tartışmalara neden olan Kerem Aktürkoğlu - Kevin Varga arasındaki pozisyon için MHK, VAR kayıtlarını dinleme kararı aldı. Bilindiği gibi maçı Erkan Özdamar yönetirken, VAR'ın başında ise Fırat Aydınus yer alıyordu.

MHK Başkanı Serdar Tatlı dün ses kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi. Orta hakem Özdamar ve VAR odasındaki konuşmaların da dinlenmesinin ardından MHK'nin bu hakemlerle ilgili bir karar alıp almayacağı da soru işareti...

Kasımpaşa'dan açıklama gelmişti

Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray maçındaki tartışmalı hakem kararlarına sert tepki göstermişti.

Lacivert-beyazlılar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezonki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik.

Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcularımıza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir.

Tüm futbol otoritelerinin "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz.