Serdar Tatlı 4 büyüklerin istemediği hakemleri maçlarına atadı

Milli arada düşen tansiyon, Süper Lig dönüşünde daha ilk günden zirve yaptı. Hakemlerine sahip çıkan MHK Başkanı Serdar Tatlı, dört büyüklerin kendi maçlarında görmek istemediği hangi hakem varsa, hepsini bu haftaki karşılaşmalarda görevlendirdi. En ilginç atamalardan biri Halil Umut Meler'di. Beşiktaş 'ın son maçında görev yapan Meler için Sergen Yalçın, "İnşallah bir daha kendisini görmek istemiyoruz" demişti. Meler üst üste 2. hafta Siyah-Beyazlılar'ın maçına verildi. Fatih Terim'in bir Fenerbahçe derbisi sonrası, "Baktı ki gayet centilmence gidiyor maç, hoşuna gitmedi Fırat'ın, çünkü kendisi önüne geçmek ister maçın. Berbat etti derbiyi" dediği Fırat Aydınus, 2.5 yıl sonra Galatasaray maçı yönetecek.

Tüm kulüplere mesaj

Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Doğan'ın, bir Gençlerbirliği maçından sonra, "Sizin Trabzonspor'la derdiniz nedir? Bir takımın kaderiyle oynama hakkını size kim veriyor. Yazıklar olsun" dediği Mete Kalkavan, 1.5 yıl sonra Bordo-Mavililer'in bir sınavında düdük çalacak. Fenerbahçe'nin bu sezon evinde kaybettiği Galatasaray maçında başta Ozan Tufan'ın sayılmayan golü olmak üzere kararlarına tepki gösterdiği Cüneyt Çakır da o günden sonra ilk kez Sarı-Lacivertliler'in bir maçında görev alacak.