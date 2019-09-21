Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı, uzun bir süredir kendisine kulüp bulamamıştı. Hâlen boşta olan 32 yaşındaki savunmacı ülkesinin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği röportajda flaş bir transfer itirafında bulundu.

Hedefleri olan bir kulüpten teklif beklediğini ifade eden Taşçı, "Yaz transfer döneminde pek çok teklif aldım. Bunların üç dört tanesi Türk kulüplerinden geldi. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar ve Çin'den de beni isteyen takımlar oldu." ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı ise merakla bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler