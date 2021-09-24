11 eksiği bulunan Beşiktaş , Süper Lig'in 7. haftasında ligin formda takımı Altay'a konuk olurken ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, stoperde Atiba'nın yanında Serdar Saatçı'ya şans verdi. Şubat 2020'de Beşiktaş'la profesyonel sözleşmeye imza atan genç yeteneğin Siyah Beyazlı ekibin gelecekteki önemli oyuncularından birisi olması bekleniyor. Serdar, güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor. Beşiktaş taraftarı, google üzerinden SerdarSerdar Saatçı kimdir, boyu ve kilosu kaç? Serdar Saatçı kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Serdar Saatçı kimdir? Serdar Saatçı kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Serdar Saatçı, 14 Şubat 2003'te İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başlayan Serdar, 1 yıl sonra Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 11 yaşından beri Siyah Beyazlı ekipte forma giyen oyuncu, Şubat 2020'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, stoper mevkiinde oynuyor. Beşiktaş'ın U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giyen Serdar, Beşiktaş forması ile 1 resmi maça (Türkiye Kupası) çıktı. 2023 Mayıs'a kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncunun Milli Takım formasını ise U15, U16, U17 ve U21'de giydi.

Serdar Saatçı'nın boyu ve kilosu kaç?

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, 1.90 boyunda ve 90 kg ağırlığında.