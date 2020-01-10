Serdar Özkan Bursaspor yolunda

Ara vermeden Süper Lig’e geri dönmek isteyen Bursaspor’da transfer çalışmaları başladı. Yasağı kaldırmak için gerekli kaynağı bulan ve önümüzdeki günlerde bu konuda taraftara müjdeyi vermeye hazırlanan Timsah’ta imzalar da yolda. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan son olarak Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaşmaya vardı.

Kulübü Antalyaspor ile de el sıkışan Mestan‘ın bu transferi bitirip Bursa’ya döndüğü öğrenildi. Kayserispor’dan ayrılan Atila Turan’la da yapılan görüşmelerde mutabakata varan Bursaspor iki oyuncuya da tahtayı açar açmaz imza attırmanın planlarını yapıyor.