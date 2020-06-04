Serdar Gürler... Fransa'da Sochaux altyapısından yetişti, Elazığspor'a transfer oldu. Gösterdiği performansla 2 yıl sonra kendisine Trabzonspor kapıları açıldı ancak Bordo-Mavili forma ile bekleneni veremedi.

Daha sonra Kayseri Erciyes, Gençlerbirliği ve Osmanlı'daki oyunuyla beğeni kazandı, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti. İsmi büyüklerle anılırken, sürpriz bir şekilde İspanya'nın yolunu tuttu, Huesca ile sözleşme imzaladı. Ancak orada işler istediği gibi gitmedi ve Göztepe'ye kiralandı. Bu sezon yine çıkışa geçen ve 6 gol, 6 asistlik katkısı ile ön plana çıkan başarılı oyuncu, Trabzonspor ile Galatasaray'ın gündemine girdi. İşte geleceği hakkında FANATİK'e konuşan Serdar'ın açıklamaları...

'Göztepe'nin opsiyonu var'

"Huesca'da devam etmeyeceğim. Öyle bir niyetim yok ama Allah bilir. Göztepe'de çok mutluyum. Kulübümün 1.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Biraz yüksek ama ibreler benden yana. Göztepe çok büyük bir camia. Bir de şimdi yeni stat yaptılar mahallenin ortasına. Çok güzel ve ateşli bir taraftarı var. Büyük kulüplere göre maddi durumu da iyi. Çok iyi yönetiliyor, borcu yok. Temennim aslında burada kalmak. Ailem ve ben burada kendimizi iyi hissediyoruz. Ancak futbol bu, belli olmaz."

'Trabzonspor temasa geçti'

"İsmimin büyük takımlarla anılması gurur veriyor. Trabzon'da oynadım, kadro dışı bırakıldım ve aslında iyi de ayrılmadım. Ama kırgınlığım ya da kızgınlığım yok. Sadece birkaç yöneticiye darılmıştım, onlar da gitti zaten. Futbolda küsmek olmaz. Yani Trabzonspor'a kapıları kapatmadım. Direk benimle olmasa da menacerim aracılığıyla temas kuruldu. Herkes büyük takımlarda oynamak ister. Sezon sonunda neler olacak göreceğiz."

'İspanya'da yardımcı olmadılar'

Geçen sezon başında Huesca'ya transfer olan yıldız oyuncunun, İspanya kariyeri istediği gibi gitmedi. Fazla şans bulamayan Serdar, İspanya günleri hakkında da çarpıcı konuştu: "Oraya hiç uyum sağlayamadım. Biz Türkler nasıl milliyetçiysek, İspanyollar da bir o kadar milliyetçi. Her zaman kendilerini ön planda tutuyorlar." "Bir de buradaki ortam orada yok. Takım olarak vakit geçirmiyorlar, futbolcular bireysel olarak da pek birbirleriyle görüşmüyor. Sıcakkanlı değiller. Yardımcı olmadılar bana ve zorluk yaşadım. Nitekim de fazla süre bulamadım. O nedenle Türkiye'ye dönmek istedim. Ama güzel bir tecrübeydi, pişman değilim. Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ın macerası daha iyi geçiyor, umarım çok başarılı olurlar."

Daha önce yapamadığın şimdi yaptığın bir şeyler var mı?

"Yemek yapıyorum. Ufak tefek eşime yardım etmeye çalışıyorum. Çocuklarımla zatenn çok ilgileniyordum. Şimmdi daha da fazla vakit geçiriyoruz. Önceden çok dizi-film izlemezdim. Şimdi çok izliyorum."

Bu sezon yine çıkışa geçtin. 6 gol, 6 asist... Neye bağlıyorsun?

"Mantelite olarak çok güçlü biriyim. Futbol kalitemi de biliyorum. İspanya'da bana biraz daha şans verilseydi inanıyorum ki Göztepe'de yaptığım çıkışı orada da yapardım. Nasip değilmiş. İlerleyen zamanda belki yeniden Avrupa olur. Olursa da iz bırakacağıma inanıyorum."

Lig yarışı hakkında ne söylersin?

"Ben sadece kendimize bakıyorum. Göztepe'yle, Avrupa Kupaları'na katılmaya çalışıyoruz. Şampiyon kim olursa olsun fark etmez. Biz olmadığımız sürece beni çok ilgilendirmez. Kmm enn iyi futbolu oynarsa, kim hak ederse o kazansın"

Trabzonspor'u nasıl değerlendirirsin? Senin döneminle fark ne?

"Yönetim değişti, oyuncu kalitesi arttı. Genç oyuncular büyük katkı verdi. Baktığımızda büyük takımlarda en çok yerli oyuncuyu Trabzon oynatıyor. Kimya da tuttu ve başarı geldi."

EURO 2020 ertelendi. Ne düşünüyorsun?

Milli takım kapısı belki yine açılacaktı ama hayırlısı buymuş. Belki bu sene gitsek takım olarak performansımız düşük kalacaktı. Önemli oyuncularımız yoktu. İnşallah onlar dönecek ve hep beraber çok daha güçlü olacağız. Biz de performansımızı yükselterek, o kadroda inşallah yer buluruz.

Suarez mi Benzema mı?

"Ben Suarez'i beğenmiyorum, Benzema'cıyım.

İlhan Palut?

"İstekli. A takıma çıkan genç oyuncu her tarafa saldırır ya, hocamız da öyle."

Ne izliyorsun?

"Aşk 101. Kaan Urgancıoğlu abim oynuyor. Onu bitirdim."

Ne okuyorsun?

"Kuran-ı Kerim."

Beraber oynadığın en iyi oyuncu?

"Cardozo... Aydın Karabulut, Soner Aydoğdu ve İrfan Can da çok iyi oyuncular."

Çalıştığın en iyi hoca?

"İlhan Palut, Ümit Özat ve Okan Buruk... "

Atalay Özçelikli