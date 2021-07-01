Serdar Gürler Konyaspor ile anlaştı

Antalyaspor'da ayrılıklara Serdar Gürler de eklendi. Geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil olan deneyimli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaştı.

Antalyaspor ile yolları ayırdı

Antalyaspor ile yolların ayrılması yönünde anlaşma sağlanırken, yeşil - beyazlılarla sözleşmeye imza atılacağı öğrenildi.

Transferi İlhan Palut istedi

Eski hocası İlhan Palut'un isteğiyle anlaşma sağlanan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kırmızı - beyazlı formayla 16 maça çıkarken, skora katkı sağlayamadı. (Ajansspor)