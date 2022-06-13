A Milli formayla 30'unda tanışan Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Burak Yılmaz'ın vedası sonrası Serdar'ın özellikle Uluslar Ligi'nde şu ana kadar ortaya koyduğu futbol , herkesi çok memnun etti. 31 yaşındaki forvet, Ay-Yıldızlılar adına sadece 1'i 11'de olmak üzere toplamda 7 maçta forma giydi ve 7 kez ağları salladı. Son 3 mücadelede Faroe Adaları'na 1, 11'de sahne aldığı Litvanya deplasmanında 2 ve ikinci yarısında girdiği Lüksemburg karşılaşmasında 1 gol atan tecrübeli oyuncu, Milli formayla bu sayıya sadece 234 dakikada ulaştı. Her 33 dakikada bir gol atmayı başaran Serdar, 2022 yılında kulübü Fenerbahçe ile 22 maçta 10, Milli Takım 'da da 5 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

'Bir an önce çıkmak istiyoruz'

Milliler'in kalecisi Uğurcan Çakır, Lüksemburg karşısında takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Uğurcan, "Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Burayı hak etmediğimizi biliyoruz ama kendimiz buraya geldik" dedi. Çağlar Söyüncü de "Ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Maalesef C Ligi'ne ülkemizi biz düşürdük ve tekrar biz çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Litvanya mesaisi hemen başladı

Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde bu ay içerisindeki son karşılaşmasını yarın Litvanya ile oynayacak. Dün öğlen saatlerinde Lüksemburg'dan, direkt maçın oynanacağı İzmir'e geçen A Milli Takımımız, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Bugün ise teknik direktör Stefan Kuntz, bir oyuncumuzun katılımıyla saat 17.15'te Litvanya mücadelesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Altay ve Tiago şans bekliyor

Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maç için aday kadroya çağrılan isimlerden şu ana kadar forma şansı bulamayan iki isim kaldı. İlk kez takıma dahil edilen forvet Tiago Çukur ve kalecimiz Altay Bayındır, Litvanya karşılaşmasında hocaları Stefan Kuntz'dan forma bekliyor. Kuntz'un da İzmir'deki mücadelede eldivenleri Altay'a vereceği, ikinci yarıda da Tiago'yu sahaya süreceği öğrenildi.