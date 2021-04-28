A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in adaya kadroya davet edilebilecekler listesinde gösterdiği gurbetçi forvet oyuncusu Serdar Dursun önemli açıklamalar yaptı.

Bundesliga 2'de Darmstadt ile iyi bir sezon yaptıklarını belirten tecrübeli golcü, "Son 7 maçta 14 puan aldık ve ligde kalmayı garanti ettik. Benim adıma da olumlu geçiyor" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇAĞIRIRSA A MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYI İSTERİM

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Serdar, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş çağırırsa ben de seve seve gelirim. Her Türk futbolcusu milli takımda oynamak ister. Şenol Güneş çok büyük bir teknik direktör, oyuncular çok iyi... Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olurlar" şeklinde konuştu.

TEMSİLCİM BÜYÜK TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR

Geçen sezon Darmstadt'ın istediği para nedeniyle Türkiye'ye transferinin gerçekleşmediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor ile görüşüyor musun'' şeklindeki soruya "Şu anda temsilcim, Türkiye'den takımlarla görüşüyor. Kulübümle yeni sözleşme yapmadım. İstediğim takıma imza atabilirim. Her şey olabilir. Sezon bitmeden transferim kesinleşir. Menajerim 4 büyük kulüp ve diğer takımlarla temasta. Her şey olabilir" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜZDE 70

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise " Beşiktaş 'ın yüzde 70 şansı var. Fenerbahçe yüzde 20, Galatasaray yüzde 10 şansa sahip" diye konuştu.

FALCAO EN İYİSİ, GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM

Süper Lig'de en beğendiği golcünün Falcao olduğunu belirten Serdar Dursun, "Dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Sakatlıklar olmasa çok iyi işler yapabilirdi. Aboubakan ve Boupendza da bu sezon büyük iş yaptılar. Aboubakan sakat şu anda. Boupqendza bir iki gol atarsa, gol kralı olur. Ben de ligde 19 gol attım. Toplamda 21. Hamburg'taki oyuncunun 20 golü var. 4 maçta onu geçip, Bundesliga 2'nin gol kralı olmak istiyorum. Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'la tanışıyorum. Geçen yaz transferim adına bir gelişme olmuştu. Bence ilginç bir seçenek. Hayırlısı bakalım" dedi.