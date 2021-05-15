Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilgilendiği isimlerden Serdar Dursun için flaş bir iddia geldi.

Alman basınından Sport1, Darmstadt'ın golcüsüne Beşiktaş'ın yıllık 400-500 bin Euro arası ücret teklifinde bulunduğunu ve 29 yaşındaki forvetin de bu öneriye sıcak baktığını yazdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar, bu sezon Bundesliga 2'de 31 maçta 23 gol attı, 6 da asist kaydetti. (Sabah)







