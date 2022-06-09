Serdar Dursun Fenerbahçe 'deki başarısını Avrupa'ya da taşıdı. 30 yaşındaki santrfor Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Haaland'la yarışıyor!

Gurbetçi futbolcu zirveyi, kendisi gibi 3 golü bulunan Norveçli yıldız Erling Haaland'la paylaşıyor.Milli Takımın 6-0 kazandığı Litvanya maçında 2 kez fileleri havalandıran Serdar. formda bir görüntü sergiledi.Tecrübeli futbolcu, Faroe Adaları'nı 4-0 yendiğimiz bir önceki karşılaşmada da attığı golle kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

3 golü bulunuyor

Serdar Dursun, 3 golü 115 dakikada üretirken, Erling Haaland aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşabildi.6 kez ay yıldızlı formayı giyen deneyimli santrfor, milli takımda 6 gole en en az maçta ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da, Uluslar Ligi'nde yaptığı 2 asistle, skora katkısı en fazla olan oyuncular arasında yer aldı. (Trtspor)