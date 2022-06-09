MENÜ

Serdar Dursun Uluslar Ligi'nde zirvede

Fenerbahçe ve Milli takımımızın golcüsü Serdar Dursun, UEFA Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

09 Haziran 2022, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
- A +
Serdar Dursun Uluslar Ligi'nde zirvede

Serdar Dursun Fenerbahçe 'deki başarısını Avrupa'ya da taşıdı. 30 yaşındaki santrfor Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Haaland'la yarışıyor!

Gurbetçi futbolcu zirveyi, kendisi gibi 3 golü bulunan Norveçli yıldız Erling Haaland'la paylaşıyor.Milli Takımın 6-0 kazandığı Litvanya maçında 2 kez fileleri havalandıran Serdar. formda bir görüntü sergiledi.Tecrübeli futbolcu, Faroe Adaları'nı 4-0 yendiğimiz bir önceki karşılaşmada da attığı golle kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

3 golü bulunuyor

Serdar Dursun, 3 golü 115 dakikada üretirken, Erling Haaland aynı gol sayısına 140 dakikada ulaşabildi.6 kez ay yıldızlı formayı giyen deneyimli santrfor, milli takımda 6 gole en en az maçta ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da, Uluslar Ligi'nde yaptığı 2 asistle, skora katkısı en fazla olan oyuncular arasında yer aldı. (Trtspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...