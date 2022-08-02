Serdar Dursun, Fenerbahçe 'nin yeni hoca Jorge Jesus'un Joshua King'i hazır olmamasına rağmen ilk 11'de başlatmasının ardından gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almıştı. Milli golcüye ilk teklif de Bundesliga ekibi Schalke 04'ten geldi.

JOSHUA KING'İN GELİŞİ SERDAR DURSUN'U GERİYE ATTI

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından bir anda 3. santrafor konuma getirilen Serdar Dursun, performansına rağmen forma şansı bulamamasının ardından ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle takımının gol yükünü çeken milli golcü, bu yıl daha fazla forma şansı bulacağını ümit ederken Joshua King'in gelişiyle bir anda kendini yedek kulübesinde buldu.

SERDAR DURSUN'A İLK TEKLİF SCHALKE'DEN

NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'un en ciddi talibi Schalke 04 oldu. Almanya Bundsliga ekibinin 30 yaşındaki golcü için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmî temasa geçeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin La Liga ve Serie A'dan da talipleri olan Serdar Dursun için yeni yapacağı forvet transferi sonrasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Milli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkıp 15 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu.