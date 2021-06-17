Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı, bonservisi elinde olan Serdar Dursun’u kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler’in sürpriz bir şekilde duyurduğu transferin perde arkasında aslında oldukça ilginç detaylar vardı. Almanya Bundesliga 2’ye 27 gol 6 asistle damga vuran, 2 gol de kupada atarak sezonu 33 golle tamamlayan başarılı forvete çok sayıda talip vardı. Bundesliga’dan Union Berlin’in renklerine bağlamak için yoğun çaba sarfettiği Serdar’ı Katar ve Çin’den de çok sayıda takım astronomik rakamlarla transfer etmek istiyordu.

Düşünmeden kabul etti

Avrupa’da gol krallığı yaşayan ilk Türk olma unvanına sahip olan Serdar Dursun, parayı değil kariyeri seçti. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak isteyen oyuncu, “Benim için para değil kariyer önemli” diyerek Sarı-Lacivertliler’in teklifini geri çevirmedi. Serdar 3 yıllığına Fenerbahçe’ye imza atarken “Kupalar kaldırmaya geldim” dedi.









Hep daha fazlasını istedi

Serdar Dursun’un hikayesi de son derece ilginç. Tecrübeli forvet 20 yaşında gurbetçi bir genç olarak geldiği Eskişehirspor’da bir türlü aradığı şansı bulamadı. Denizlispor ve Urfaspor’a kiralandı. Eskişehir U21’de oynarken dönemin Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın uzun uğraşlarla transfer etti. Karagümrük’e 2 yıllık kontrat yaparken, “Başkanım sözleşmeme Avrupa’dan teklif gelirse serbest kalırım maddesi koyalım” dedi. Günaydın ise çok sevdiği oyuncuya, “Sana Avrupa’dan teklif gelsin söz sırtımda götüreceğim” cevabını verdi. O dönem Türkiye’de 3 büyüklere önerilen Serdar, beklediği ilgiyi göremeyince Almanya’ya gitti ve her sezon üzerine koyan bir gol makinesine dönüştü.

Ömer Necati Albayrak







