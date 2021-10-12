Letonya karşısında 65. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Serdar Dursun 75. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde skoru eşitleyen golü kaydetti. Çıktığı ilk milli maçında ilk golünü atan ve Burak Yılmaz'ın 90+9'daki penaltısıyla ilk galibiyet sevincini yaşayan 30 yaşındaki futbolcu maçın ardından konuştu.

'Hakemin penaltıyı vermeye niyeti yoktu'

Türkiye'yi, Dünya Kupası'na götürmeyi hedeflediklerini kaydeden Serdar Dursun, "Çok değişik bir maç oldu, git-geller oldu. Mutlak kazanmak istiyorduk. Letonya'yı daha evvel yenememiştik. Allah'a şükür galip geldik, son maçlara iddialı gideceğiz. İki maçı da kazanıp, Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. 1-1'den sonra daha iyi oynamaya başladık, 2-3 pozisyona girdik. Son topta penaltı olduğunu hissettim. Ancak hakemin niyeti yoktu penaltı vermeye itiraz ettik, aldık. Galibiyeti Türk halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.