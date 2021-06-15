Fenerbahçe , yeni sezonun ilk transferini yaptı ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Darmstadt 98 formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve ismi Beşiktaş 'ın yanı sıra Bundesliga ekipleriyle de anılan Serdar, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sürpriz transferin ardından Fenerbahçe taraftarı, Serdar Dursun'un kariyerini araştırmaya başladı. Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında? Serdar Dursun nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında? Serdar Dursun nereli, hangi takımlarda oynadı?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Billstedt'in altyapısında başlayan Serdar, 2005'te Concordia Hamburg'a katıldı ve burada geçirdiği 3 senenin ardından Hannover 96 akademisine katıldı.

Hannover 2'de 2 yıl oynayan Serdar'ın yolu 2011'de Türkiye'ye düştü. Ülkesine Eskişehirspor formasıyla dönen 1.90'lık forvet Türkiye'de beklediğini bulamadı.

Eskişehirspor'da 2, kiralık forma giydiği Şanlıurfaspor'da 5 maça çıkan Türk oyuncu, 2013'te Denizlispor'da golle tanıştı. 16 maçta 2 gol atan Serdar'ın bir sonraki durağı Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonda 70 maça çıkan ve 19 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, 2016'da Almanya'ya dönüş yaptı.

Greuther Fürth'te 64 maça çıkan ve 15 gol, 5 asistle oynayan Serdar Dursun, 2018'de kariyerinin en iyi dönemlerini geçireceği Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 19 gol, 6 asist kaydeden 29 yaşındaki forvet, ikinci sezonunda zirveye çıktı.

2020/21'de Bundesliga 2’de oynadığı 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olan Serdar, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Profesyonel kariyerinde 198 maça çıkan ve 80 gol, 30 asistle skora katkı sağlayan Serdar Dursun, kariyerinde hiç A Milli Takım forması giymedi.