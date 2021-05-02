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Serdar Dursun Hamburg'un takibinde

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta forma giyen Serdar Dursun'a Schalke ve Fortuna Düsseldorf'tan sonra Hamburg'un talip olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti.

02 Mayıs 2021, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Serdar Dursun Hamburg'un takibinde

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta forma giyen Serdar Dursun'un talipleri artıyor.

Alman basını, Simon Terodde ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hamburg'un 33 yaşındaki futbolcunun yerine Serdar'ı düşündüğü ve transfer için girişimlere başladığını yazdı. Golcü futbolcuya Almanya'dan Schalke ve Fortuna Düsseldorf'un da yakın takibinin sürdüğü belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti.


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Tam bir gol makinesi

Sezon sonu Darmstadt ile sözleşmesi sona erecek olan Serdar Dursun, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 21 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

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