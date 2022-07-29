Fenerbahçe 'nin yıllardır süren santrfor sorunu, Dinamo Kiev maçında yine kendini gösterdi. İki maçta da girilen uygun pozisyonlar değerlendirelemedi. Ukrayna takımına atılan tek gol ise bir duran topta defans oyuncusu Attila Szalai'den geldi.

Berisha ve Samatta kesin düşünülmüyor

Teknik Direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Merghim Berisha ile Mbwana Samatta'yı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Bu iki futbolcu kendilerine takım arıyor.

İki forvet geldi: King ve Pedro

Sarı lacivertliler, bu sezon forvet bölgesini bonservisi elinde bulunan Joshua King ve Cagliari'den Joao Pedro ile takviye etti. King, Kiev maçlarına ilk 11'de çıkarken, listeye yazılamayan Pedro ise Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden seyretti.

Jesus, Valencia'nın kalmasını istedi

Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia'nın elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak Jesus, Kolombiyalı futbolcunun hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi.

Serdar Dursun rahatsız

İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Serdar Dursun için ne karar verecek?

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor. Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı.

Jesus, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor. (Ajansspor)