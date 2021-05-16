MENÜ

Serdar Dursun Darmstad - Heidenheim maçına damga vurdu

Almanya Bundesliga 2'da Serdar Dursun fırtınası esti. Türk asıllı Alman forvet Darmstad'ın Heidenheim karşısında 5-1 galip geldiği maçta tam 4 gol attı ve 90 dakikaya damga vurdu.

16 Mayıs 2021, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
- A +
Serdar Dursun Darmstad - Heidenheim maçına damga vurdu

Almanya Bundesliga 2'de Darmstad, Heidenheim'ı ağırladı. 90 dakikaya damga vuran isim ise Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun oldu. Maçın 12. dakikasında Oliver Hüsing, Heidenheim'ı 1-0 öne geçirdi. 18'de Nicolai Rapp maça eşitliği getiren golü attı.

Bu dakikadan sonra ise karşılaşmada Serdar Dursun fırtınası esmeye başladı. Serdar önce 40. dakikada takımını öne geçiren golü attı ve ilk 2-1 Darmstad üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda 54, 59 ve 83. dakikalarda Serdar gollerini attı ve Darmstad onun 4 gol attığı maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Heidenheim 51 puanda kalırken Darmstad ise 48 puana yükseldi. Serdar Dursun adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılmıştı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 35 maçta 27 gol 5 asistlik performans sergiledi.


İlgili Haberler
Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...